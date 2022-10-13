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Польша передала Украине новую партию терминалов Starlink: подробности

Фото: Польша передала Украине новую партию терминалов Starlink (starlink com)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получила еще 150 станций для спутникового Интернет Starlink. Новую партию терминалов профинансировала Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства цифровой трансформации.

"150 комплектов Starlink помогают восстанавливать связь в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, часть из них получила мобильные операторы и интернет-провайдеры. Это нужно для того, чтобы оперативно возобновить работу, ведь восстановление телеком-инфраструктуры требует от нескольких недель до месяцев.

"В Изюме, Балаклее, Купянске и еще 9 освобожденных городах люди смогли снова связаться с близкими. Также заработали 3 публичных точки WI-FI от Starlink в Изюме и одна в селе Диброва", - добавили в Минцифри.

Другую часть получили местные власти. Именно благодаря этому 24 городских и сельских советов координируют восстановление территорий, работают с гуманитарными организациями, коммунальными службами, "Укрпочтой" и областными властями. Из-за отсутствия нормальной связи замедлялся процесс восстановления.

"Благодарим Правительство Польши за постоянную поддержку и помощь с терминалами Starlink для Украины", - добавили напоследок.

Напомним, что в августе Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink.

Уже 28 февраля в нашу страну прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета Starlink.

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харковПольша