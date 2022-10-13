Польша передала Украине новую партию терминалов Starlink: подробности

"150 комплектов Starlink помогают восстанавливать связь в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, часть из них получила мобильные операторы и интернет-провайдеры. Это нужно для того, чтобы оперативно возобновить работу, ведь восстановление телеком-инфраструктуры требует от нескольких недель до месяцев.

"В Изюме, Балаклее, Купянске и еще 9 освобожденных городах люди смогли снова связаться с близкими. Также заработали 3 публичных точки WI-FI от Starlink в Изюме и одна в селе Диброва", - добавили в Минцифри.

Другую часть получили местные власти. Именно благодаря этому 24 городских и сельских советов координируют восстановление территорий, работают с гуманитарными организациями, коммунальными службами, "Укрпочтой" и областными властями. Из-за отсутствия нормальной связи замедлялся процесс восстановления.

"Благодарим Правительство Польши за постоянную поддержку и помощь с терминалами Starlink для Украины", - добавили напоследок.