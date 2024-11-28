Польша получила от Украины дело эксглавы "Укравтодора" Новака

Он подозревается в умышленном неисполнении судебных решений в Украине и препятствии их исполнению.

В 2017-2019 годах подозреваемый игнорировал решение местных и Верховного судов Украины о возобновлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей. Поэтому на "Укравтодор" были наложены штрафы, а правосудие было заблокировано.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, в сентябре 2019 года он подал в отставку по собственному желанию и уехал в Польшу.

В Польше экскеров задержали за ряд коррупционных преступлений. Украина обратилась к этой стране с просьбой взять на себя уголовное преследование из-за существующих правовых ограничений для его экстрадиции.

Ходатайство базируется на Договоре между Украиной и Польшей от 1993 года о правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Это позволяет соседней стране рассматривать уголовное дело и применять соответствующее наказание в соответствии с законодательством.

По части 3 статьи 382 УК Украины, умышленное неисполнение судебных решений должностным лицом карается лишением свободы сроком до 8 лет.