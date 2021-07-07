У Польщі з'явився новий підозрюваний у справі екс-голови "Укравтодору"

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало ще одного підозрюваного у справі екс-голови "Укравтодору" Славоміра Новака. Це громадянка України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на PAP .

За словами представника міністра-координатора спеціальних служб, докази підтверджують, що вона брала участь в організованій злочинній групі, очолюваній Новаком.

"Центральне антикорупційне бюро затримало ще одну людину в рамках розслідування по Славоміру Новаку. Їй пред'явлено звинувачення в корупції", - повідомив він.

Департамент комунікацій відомства повідомив, що затримання відбулося вранці 7 липня і що затримана є громадянкою України. Їй пред'являть звинувачення у відмиванні грошей, отриманих корупційним шляхом, і участь у фальсифікації документів.