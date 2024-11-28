UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Польща отримала від України справу ексглави "Укравтодору" Новака

Фото: справа Новака вже у Польщі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Державне бюро розслідувань (ДБР) України, за підтримки Офісу Генерального прокурора, передало до Польщі кримінальне провадження проти колишнього виконувача обов’язків голови "Укравтодору". Славомір Новак є громадянином Польщі.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, ДБР заявило в середу, 27 листопада.

Він підозрюється в умисному невиконанні судових рішень в Україні та перешкоджанні їх виконанню.

У 2017-2019 роках підозрюваний ігнорував рішення місцевих та Верховного судів України щодо поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей. Через це на "Укравтодор" були накладені штрафи, а правосуддя було заблоковано.

Попри попередження про кримінальну відповідальність, у вересні 2019 року він подав у відставку за власним бажанням і виїхав до Польщі.

У Польщі екскерівника затримали за низку корупційних злочинів. Україна звернулася до цієї країни з проханням взяти на себе кримінальне переслідування через існуючі правові обмеження для його екстрадиції.

Клопотання базується на Договорі між Україною та Польщею від 1993 року про правову допомогу у цивільних і кримінальних справах. Це дозволяє сусідній країні розглядати кримінальну справу та застосовувати відповідне покарання згідно із законодавством.

За частиною 3 статті 382 КК України, умисне невиконання судових рішень посадовцем карається позбавленням волі на строк до 8 років.

Раніше польські правоохоронці направили обвинувальний акт до суду Варшави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі заявили про нового підозрюваного у справі Новака.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаСуд