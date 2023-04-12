Польша может стать центром обслуживания Abrams для других стран Европы, - министр обороны

Иллюстративное фото: Польша может стать центром обслуживания Abrams для других стран Европы (twitter.com/MON_GOV_PL)

Польша может стать центром обслуживания американских танков Abrams, которые принадлежат не только ей, но и другим странам Европы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.