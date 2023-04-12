ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша может стать центром обслуживания Abrams для других стран Европы, - министр обороны

Новина українською →
Среда 12 апреля 2023 20:30
Польша может стать центром обслуживания Abrams для других стран Европы, - министр обороны Иллюстративное фото: Польша может стать центром обслуживания Abrams для других стран Европы (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Иван Носальский

Польша может стать центром обслуживания американских танков Abrams, которые принадлежат не только ей, но и другим странам Европы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам министра, несколько недель назад Варшаву посетил заместитель председателя правления General Dynamics - компании, которая занимается производством Abrams.

"Мы говорили о создании в Польше сервисного центра для танков Abrams", - уточнил глава Минобороны.

Блащак рассказал, что речь идет преимущественно об обслуживании польских танков этого типа. Но потенциально там могут обслуживаться танки, принадлежащие другим европейским странам. При этом министр напомнил, что США одобрили передачу Abrams Украине.

"Польша становится естественным сервисным центром, а вероятно, в будущем также центром производства танков Abrams", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64. В будущем там могут обслуживать Leopard 2.

Также мы писали, что США планируют до конца года доставить обещанные танки Abrams в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Помощь Украине Минобороны Польши Военная техника Военная помощь
NEWS
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно