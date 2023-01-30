Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16: есть условие

Заявление Моравецкого

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", - заявил Моравецкий, в ответ на вопрос, готова ли Польша на отправку F-16.

Реакция ОП

Между тем, на это уже отреагировали в Офисе президента. Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что "работа над получением истребителей F-16 продолжается".

"У нас есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители - отличная компания по превращению российских врагов в удобрения", - пишет Ермак.

Напомним, недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что надеется на обязательства от партнеров по вопросу передачи самолетов уже в ближайшие две недели.

Добавим, рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, переговоры с союзниками по отправке авиации Украине уже идут, причем в ускоренном режиме.

Отметим, что среди всех истребителей Украина хочет получить F-16. Ранее в Воздушных силах объясняли, чем это обусловлено.

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