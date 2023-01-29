Авиация для Украины. Резников ждет от Запада обязательств в ближайшие недели

Украина рассчитывает на получение от партнеров авиации вслед за боевыми танками. Поэтому надеется на обязательства от партнеров по вопросу самолетов уже в ближайшие две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в интервью CBC.

Он отметил, что боевая авиация от партнеров может "изменить правила игры в борьбе с Россией".

"Я написал список пожеланий Санте, и в этом списке остаются истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты, которые помогут поражать топливные составы и боеприпасы россиян и их пункты управления", - сказал Резников.

Также министр в интервью подчеркнул, что он надеется, что "ближайшие две недели обсуждений с европейскими и североамериканскими союзниками по военной авиации приведут к соответствующим обязательствам".

Резников обратил внимание, что с началом войны украинцам начала поступать такая военная техника, которой у Украины когда-то и не было. В частности, противотанковое и зенитное оружие, а также артиллерия большой дальности и системы ПВО.

"Для меня все, что невозможно сегодня [будет] возможно завтра", - подытожил Резников.

Напомним, что в Германии в который раз повторяют о невозможности передачи Украине истребителей, объясняя это якобы угрозой эскалации между НАТО и Россией.

Тем временем о возможности передачи авиации Украине заговорили в США и Нидерландах.

Как рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, переговоры с союзниками по отправке самолетов идут, причем в ускоренном режиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.