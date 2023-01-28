"Переговоры идут ускоренно": Подоляк о возможной передаче авиации и дальнобойных ракет

Переговоры с партнерами о возможности передачи Украине штурмовой авиации и дальнобойных ракет уже идут. И речь идет об ускоренном режиме обсуждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телеканала FREEДOM.

"Наши партнеры понимают, как развивается война. Они понимают, что штурмовая авиация для прикрытия живой силы и бронетехники, которую они нам же дают, необходима обязательно. Точно так же для того, чтобы резко снизить ключевой инструмент российской армии - артиллерия, нам необходимые ракеты. Поэтому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно", - заявил Подоляк.

При этом он отметил, есть еще нюансы, касающиеся психологического статуса стран-партнеров, еще частично опасающихся, что "мировая архитектура в связи с войной полностью ломается".

"Впрочем, они пока не могут отказаться от своего некоторого консерватизма. Буквально за короткое время мы выйдем на такие инструменты - авиацию и ракеты", - подытожил Подоляк.

Напомним, недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает получить от партнеров 24 современных истребителя в рамках первого подобного пакета помощи.

В последнее время заявления от союзников о готовности передать Украине истребители раздаются все чаще.

О возможности передачи уже говорили в США и Нидерландах, также и Великобритания не против поставок авиации украинцам, но якобы уже после вывода россиян с оккупированных территорий Украины.

Отметим, что среди всех истребителей Украина хочет получить F-16. Ранее в Воздушных силах объясняли, чем это обусловлено.

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