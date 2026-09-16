В ЕС захотели создать Европейский совет безопасности с Украиной: что об этом говорят в МИДе

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга об энергетическом перемирии в ответ на вопросы корреспондента РБК-Украина.

Украина усилит безопасность Европы

Тихий прокомментировал заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о создании Европейского Совбеза в более широком ключе.

"Мы заметили, какое высокое внимание уделила президент Еврокомиссии Украине и вопросам защиты от российской агрессии, вопросам поддержки нашего государства. И мы благодарны ей за то, что Украина явно находилась в фокусе, в центре, в особом приоритете этой речи", - отметил он.

По словам спикера МИД, это правильно, потому что большего вызова для безопасности Европы на сегодняшний день нет, чем российская агрессия против Украины.

"Слышали ряд других сигналов, в том числе разные идеи форматов, как усилить безопасность Европы. Мы много раз заявляли, что мы готовы заходить в более тесное сотрудничество с ЕС, с отдельными государствами-членами для усиления безопасности континента", - говорит он.

Как считает Тихий, все идеи имеют право на жизнь.

"Мы активно их обсуждали уже, обсуждаем сейчас и готовы участвовать в усилении безопасности Европы", - резюмировал спикер.

Предложение ЕС

Ранее стало известно, что ЕС предложит создать Европейский Совбез при участии:

Британии,

Канады,

Норвегии,

Украины,

других стран.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в ежегодной речи перед Европарламентом "О положении Евросоюза" 16 сентября.

Она подчеркнула, что этот вопрос "еще насущнее сейчас, учитывая характер и масштаб рисков".

"Вот почему мы изложим наши идеи, чтобы сделать Европейский совет безопасности реальностью", - говорит фон дер Ляен.