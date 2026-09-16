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Канада может получить уникальный статус в Евросоюзе, - Фон дер Ляен

16:10 16.09.2026 Ср
3 мин
aimg Сергей Козачук
Канада может получить уникальный статус в Евросоюзе, - Фон дер Ляен Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Евросоюз хочет предложить Канаде статус первого в истории ассоциированного члена блока для укрепления союза на фоне глобальной нестабильности.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новый формат партнерства

Во время ежегодного обращения в Европейский парламент в Страсбурге глава Еврокомиссии призвала пересмотреть традиционные альянсы из-за роста напряжения в мире.

"В холодной хрупкости современного мира нужны новые партнерства. Я бы хотела работать с вами над тем, чтобы открыть двери для Канады, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС", - подчеркнула она.

Фон дер Ляен подчеркнула, что Европа и Канада разделяют общие ценности - от поддержки демократии и Украины до сотрудничества в обороне, сырьевых вопросах и цепях поставок.

По ее словам, стороны будут планировать совместную работу по технологиям, интеграции оборонно-промышленных баз и развитию Арктики.

Детали решения и реакции

Присутствовавший в зале премьер-министр Канады Марк Карни получил овации от евродепутатов. В то же время, решение о предоставлении такого статуса еще должны согласовать все страны-члены ЕС.

Исторически Евросоюз сопротивлялся подобным гибким альянсам без юридического статуса.

В частности, существуют оговорки относительно реализации предложения, а дипломаты отмечают, что конкретный механизм такого членства пока не разработан.

Дополнительным барьером остаются вопросы торговли, где Канада продолжает защищать свой телекоммуникационный и молочный секторы.

Ожидается, что более предметные обсуждения этого вопроса начнутся на саммите Канада-ЕС в Монреале в конце октября.

Что предшествовало

Предложение Еврокомиссии раздается на фоне затяжной войны России против Украины, а также обострения торговых отношений ЕС и Канады с администрацией президента США Дональда Трампа и Китаем.

Ранее канадский премьер Марк Карни заявлял о стремлении создать "уникальный альянс" с Евросоюзом без полноценного вступления.

Это произошло после усложнения торговых переговоров между Канадой и США и введения взаимных пошлин.

Кроме того, в мае подобный статус ассоциированного членства Германия предлагала Украине как промежуточный шаг перед полноправным вступлением в ЕС.

Сближение Канады с ЕС

Напомним, что на фоне обострения отношений с США Канада активно ищет новые форматы партнерства и ищет пути для укрепления связей с Европейским Союзом.

Ранее издание The Wall Street Journal раскрыло детали плана разворота Оттавы от Вашингтона. По данным журналистов, канадское правительство "положило глаз" на членство в ЕС и рассматривает варианты создания особого статуса для страны в составе блока.

Кроме того, Оттава стремится усилить свое присутствие в европейских финансовых и инициативах безопасности.

В частности, Канада разрабатывает детали стремления получить роль в механизме предоставления Украине кредита, обеспечиваемого замороженными российскими активами.

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