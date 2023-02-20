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Польша ограничит движение для грузовиков на одном из двух пунктов пропуска с Беларусью

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Варшава, Понедельник 20 февраля 2023 17:18
Польша ограничит движение для грузовиков на одном из двух пунктов пропуска с Беларусью Иллюстративное фото: Польша ограничит движение для грузовиков на одном из двух пунктов пропуска с Беларусью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша завтра, 21 февраля, на границе с Беларусью ограничит движение для грузовиков на пункте пропуска Кукурыки-Козловичи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Польши.

В ведомстве отмечают, что соответствующее решение принял министр внутренних дел Мариуш Каминский в ответ на ограничения Беларуси, которые запрещают польским грузовикам пересекать границу на белорусско-литовском и белорусско-латвийском пограничных пунктах.

"Приостановка движения будет применяться с 21 февраля 2023 года, с 19:00, пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков. При этом белорусские перевозчики могут въезжать в Беларусь через Литву и Латвию", - сказано в сообщении ведомства.

Стоит заметить, что сейчас на границе Польши и Беларуси работают два пограничных пункта. Для грузового транспорта был предназначен Кукурыки-Козловичи, а для легкового - Брест-Тересполь.

Напомним, ранее стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение выслать из страны трех польских дипломатов.

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