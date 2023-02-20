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Польща обмежить рух для вантажівок на одному з двох пунктів пропуску з Білоруссю

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Варшава, Понеділок 20 лютого 2023 17:18
Польща обмежить рух для вантажівок на одному з двох пунктів пропуску з Білоруссю Ілюстративне фото: Польща обмежить рух для вантажівок на одному з двох пунктів пропуску з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща завтра, 21 лютого, на кордоні з Білоруссю обмежить рух для вантажівок на пункті пропуску Кукурики-Козловичі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Польщі.

У відомстві зазначають, що відповідне рішення ухвалив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський у відповідь на обмеження Білорусі, які забороняють польським вантажівкам перетинати кордон на білорусько-литовських та білорусько-латвійських прикордонних пунктах.

"Призупинення руху застосовуватиметься з 21 лютого 2023 року, з 19:00, поки білоруська влада не зніме обмеження для польських перевізників. При цьому білоруські перевізники можуть в'їжджати до Білорусі через Литву та Латвію", - сказано у повідомленні відомства.

Варто зауважити, що зараз на кордоні Польщі та Білорусі працюють два прикордонні пункти. Для вантажного транспорту був призначений Кукурики-Козловичі, а легкового - Брест-Тересполь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення вислати з країни трьох польських дипломатів.

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