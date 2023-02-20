Лукашенко решил выслать из Беларуси польских дипломатов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Польши Лукаша Ясина.

По его словам, к вечеру среды, 22 февраля, территорию Беларуси обязан покинуть офицер связи польской пограничной службы. Кроме этого, вероятно, Лукашенко вышлет двух польских консулов из Гродно.