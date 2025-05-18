Кто фаворит на выборах в Польше и будет ли второй тур: появились экзит-полы

Избирательные участки в Польше открылись в 07:00 по местному времени и закрылись в 21:00. Всего в 2025 году на выборах президента имеют право голоса около 29 млн граждан Польши.

В первый тур допустили 13 кандидатов. Основные претенденты на пост президента Польши:

Рафал Тшасковский - лидер рейтингов, либеральный мэр Варшавы, которого выдвинула правящая партия "Гражданская платформа" (больше о нем - читайте по ссылке);

Кароль Навроцкий - историк и глава Института нацпамяти, выдвинутый правоконсервативной партией "Право и справедливость" (читайте о нем в нашем материале);

Славомир Менцен - представитель ультраправой "Конфедерации", активно демонстрирует антиукраинскую позицию (РБК-Украина рассказывало о нем ранее).

По предварительным данным экзит-пола Ipsos, больше всего голосов набирает Тшасковский. У него 30,8% голосов избирателей. На втором месте Навроцкий с 29,1% голосов. Третье место - Менцен с 15,4% голосов.

Отметим, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, состоится второй тур выборов. Он запланирован на 1 июня.