Зеленский опроверг фейки о причастности Украины к подрыву "Северных потоков"

Украина не причастна к подрыву российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", который произошел в 2022 году.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Die Welt .

"Я - президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил", - отметил Зеленский, комментируя утечки на "Северных потоках".

При этом он опроверг причастность нашей страны к рейдам "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области.

"Мы не воюем на чужой территории. Мы освобождаем только свою территорию. Мы ведем войну против Российской Федерации на нашей территории, а не на их территории", - добавил президент.

Утечки на "Северных потоках"

Напомним, в сентябре 2022 года на двух нитках газопровода “Северный поток” в Балтийском море обнаружили утечки. В результате расследования выяснилось, что причиной этому были взрывы на газопроводах.

При этом в западных СМИ появилась информация о том, что за взрывами якобы могла стоять Украина. В частности, издание The Washington Post писало о том, что американские спецслужбы "детально описали планы Украины по атаке на газопроводы "Северный поток" за три месяца до инцидента".