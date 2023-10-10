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Польща надала Німеччині докази причетності РФ до підриву "Північних потоків", - ЗМІ

Вівторок 10 жовтня 2023 10:29
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Польща надала Німеччині докази причетності РФ до підриву "Північних потоків", - ЗМІ Фото: Польща надала Німеччині докази причетності РФ до підриву "Північних потоків" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2", але німецька влада скептично ставиться до цієї інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

Як повідомляється, нещодавно польські спецслужби надіслали Німеччині інформацію, що Польща ідентифікувала частину екіпажу яхти "Андромеда", яка була в зоні інциденту.

За їхніми даними, йдеться про кількох чоловіків, які перебували на яхті деякий час і, як стверджується, мали російське громадянство.

Видання зазначає, що саме "Андромеда" відіграла вирішальну роль в атаці на "Північні потоки" 26 вересня 2022 року.

За даними прокуратури Гданська, 19 вересня того самого року польська прикордонна служба перевірила екіпаж "Андромеди" під час зупинки яхти в польському місті Колобжег і записала особисті дані членів екіпажу.

Повідомляється, що чоловіки пред’явили болгарські документи, які, вочевидь, були підроблені, йдеться у повідомленні прокуратури. Один з чоловіків - імовірно, капітан яхти - назвався "Михайлом Поповим".

Польська розвідка вважає, що їй відомі справжні особи цих людей, і припускає, що деякі з них можуть бути пов’язані з російською військовою розвідкою.

Як зазначає видання, у німецькому уряді та слідчих колах ставляться до цих повідомлень скептично та вважають можливим відволікаючий маневр з боку Варшави.

У Польщі триває передвиборча кампанія, пояснює видання, і польський уряд від самого початку публічно підозрював Росію у скоєнні злочину.

"Не виключено, що польська влада підкреслює російський слід, щоб відвернути увагу від України", - зазначає видання.

Виток на "Північних потоках"

Нагадаємо, у вересні 2022 року на кількох нитках "Північних потоків" почався витік газу. Пізніше різні експерти дійшли висновку, що до такої ситуації призвели вибухи.

Однією з версій є причетність Росії до витоків. Країна-агресор могла піти на такий крок, щоб не платити неустойки за контрактами.

Також у ЗМІ нещодавно з'являлася інформація про нібито причетність України. Президент Володимир Зеленський вже спростував подібні чутки.

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