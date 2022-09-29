Зачем Россия взорвала "Северный поток": эксперты назвали финансовые причины

Взрывы на газопроводе "Северный поток" позволяют России списать прекращение поставок газа на форс-мажор. В Москве не хотят платить неустойку по контрактам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов ".

Авария на газопроводах сейчас на руку России, и именно она ее организовала, считает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. "России был нужен форс-мажор, чтобы оправдать невыполнение контрактов по поставкам газа "Газпромом", вот она его и создала", - заявил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Россия, добиваясь отмены санкций из-за войны с Украиной, под разными предлогами сокращает поставки газа в страны Европы как через "Северный поток -1", так и через Украину, что впоследствии грозит Москве арбитражными разбирательствами из-за невыполнения контрактов.

Директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что ни о каких природных причинах аварии на газопроводах говорить оснований нет. "Однозначно причиной были сознательные действия. Абсолютно понятно, что это был преднамеренный акт саботажа", - заявил Униговский в комментарии РБК-Украина.