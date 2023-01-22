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Оружие и техника двойного назначения. В ЕС обсуждают санкции против Беларуси, - СМИ

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Воскресенье 22 января 2023 16:05
Оружие и техника двойного назначения. В ЕС обсуждают санкции против Беларуси, - СМИ Фото: в ЕС обсуждают санкции против Беларуси (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Европейской комиссии начались консультации с послами ЕС не только о 10-м пакете санкции против России, но и об ограничениях против Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

До сих пор ЕС воздерживался от сильного удара по Беларуси, чтобы показать, что видит разницу между агрессором и страной, которая его поддерживает.

Согласно данным RMF FM, в Еврокомиссии рассматривают санкции против Беларуси - от отдельных секторальных через заполнение пробелов в существующих ограничениях, до полного приравнивания ограничений к санкциям против России.

Германия и еще несколько стран выступают против синхронизации санкции. По их мнению, пока Беларусь физически не присоединилась к российскому вторжению, якобы необходимо сохранять это различие между государством-агрессором и государством, которое его поддерживает.

Издание утверждает, что ЕС может ввести полноценное эмбарго на оружие и технику двойного назначения. Есть опасения, что Беларусь импортирует из союза технику, компоненты которой позже используются для строительства беспилотника.

Также среди возможных санкций упоминается запрет экспорта из ЕС в Беларусь электроники, бытовой техники и предметов роскоши. Ограничения непременно будут наложены на банки, поскольку россияне ездят в Минск, чтобы снять деньги в тамошних банкоматах. Что касается запрета на импорт из Беларуси, то речь идет об алкоголе и сигаретах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Института изучения войны, несмотря на то, что угроза вторжения из Беларуси остается, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

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