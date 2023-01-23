Польша намерена передать Украине Leopard вне зависимости от решений других стран, - МИД

Польша планирует передать Украине танки Leopard 2 вне зависимости от того, какое решение по этому вопросу примут другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

"Мы собираемся отправить танки Leopard 2 в Украину. Мы будем поддерживать связь с правительством Германии по этому вопросу. Но независимо от решения других стран, мы полны решимости поставить эти танки, как и обещали", - подчеркнул глава польского МИД.

Отметим, что Германия пока не принимала решения, которое бы разрешило другим странам передавать танки Leopard 2 Украине.