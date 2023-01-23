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Польша намерена передать Украине Leopard вне зависимости от решений других стран, - МИД

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Понедельник 23 января 2023 20:37
Польша намерена передать Украине Leopard вне зависимости от решений других стран, - МИД Фото: Збигнев Рау, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша планирует передать Украине танки Leopard 2 вне зависимости от того, какое решение по этому вопросу примут другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

"Мы собираемся отправить танки Leopard 2 в Украину. Мы будем поддерживать связь с правительством Германии по этому вопросу. Но независимо от решения других стран, мы полны решимости поставить эти танки, как и обещали", - подчеркнул глава польского МИД.

Отметим, что Германия пока не принимала решения, которое бы разрешило другим странам передавать танки Leopard 2 Украине.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине роты танков Leopard 2, но в рамках международной коалиции.

Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна направит запрос Германии по поводу передачи танков Украине, но единственным условием поставок для Варшавы является наличие "хотя бы небольшой коалиции стран".

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