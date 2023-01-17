Польша намерена передать Украине около 14 танков Leopard, - Дуда

"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об около 14 танках", - заявил Дуда.

Также польский президент выразил надежду, что украинские партнеры также предоставят Украине Leopard.

Leopard

Добавим, по словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, его страна ожидает скорого согласия насчет поставок танков Leopard в Украину со стороны Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.