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Польша намерена передать Украине около 14 танков Leopard, - Дуда

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Недавно Польша объявила о намерении передать Украину Leopard. И речь идет об около 14 таких танках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об около 14 танках", - заявил Дуда.

Также польский президент выразил надежду, что украинские партнеры также предоставят Украине Leopard.

Leopard

Добавим, по словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, его страна ожидает скорого согласия насчет поставок танков Leopard в Украину со стороны Германии.

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