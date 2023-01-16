Польша ожидает, что Германия вскоре одобрит отправку Leopard в Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал понять, что Германия вскоре даст согласие на отправку танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Польша намерена поставить в Украину "роту" танков Leopard 2 немецкого производства. Однако такое решение требует одобрения Берлина, который польское правительство постоянно критикует за медлительность в поддержке Украины тяжелым вооружением.

"Нам нужно получить согласие Германии... Но я не могу себе представить, что это одобрение не будет дано быстро", - сказал Моравецкий перед вылетом в Берлин в понедельник утром.