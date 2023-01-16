Польша ожидает, что Германия вскоре одобрит отправку Leopard в Украину
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал понять, что Германия вскоре даст согласие на отправку танков Leopard 2 в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Польша намерена поставить в Украину "роту" танков Leopard 2 немецкого производства. Однако такое решение требует одобрения Берлина, который польское правительство постоянно критикует за медлительность в поддержке Украины тяжелым вооружением.
"Нам нужно получить согласие Германии... Но я не могу себе представить, что это одобрение не будет дано быстро", - сказал Моравецкий перед вылетом в Берлин в понедельник утром.
Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц пишет, что Германия собирается принять решение о переброске танков в Украину на этой неделе.
Напомним, ранее сообщалось, что немецкий производитель оружия Rheinmetall имеет в запасе 22 танка Leopard 2, которые Украина просит предоставить. Если правительство Германии согласится, их могут подготовить к отправке менее чем через год.
Как известно, Германия до этого времени не соглашалась на передачу Украине танков Leopard. Однако некоторые СМИ сообщают, что на следующей неделе Берлин, вероятно, объявит положительное решение по поставкам.
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