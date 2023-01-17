UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща має намір передати Україні близько 14 танків Leopard, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Нещодавно Польща оголосила про намір передати Україні Leopard. І мова йде про близько 14 таких танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"П'ять днів тому ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про близько 14 танків", - заявив Дуда.

Також польський президент висловив сподівання, що українські партнери також нададуть Україні Leopard.

Leopard

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава вирішила передати Києву "роту танків" Leopard 2, але в межах міжнародної коаліції.

Додамо, за словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, його країна очікує на швидку згоду щодо поставок танків Leopard в Україну з боку Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаАнджей ДудаВійськова допомога