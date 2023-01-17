Польща має намір передати Україні близько 14 танків Leopard, - Дуда

"П'ять днів тому ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про близько 14 танків", - заявив Дуда.

Також польський президент висловив сподівання, що українські партнери також нададуть Україні Leopard.

Leopard

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава вирішила передати Києву "роту танків" Leopard 2, але в межах міжнародної коаліції.

Додамо, за словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, його країна очікує на швидку згоду щодо поставок танків Leopard в Україну з боку Німеччини.

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