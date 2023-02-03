Польша в феврале хочет более чем вдвое сократить импорт нефти из РФ, - Bloomberg

Поставки российской нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба" в этом месяце сократятся более чем вдвое, поскольку Варшава страна сворачивает отношения с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Поток планируется на уровне около 220 000 тонн в феврале - около 58 000 баррелей в день. В январе этот поток достигал 500 000 тонн. Падение связано с тем, что польский государственный нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen SA решил не продлевать прошедший в прошлом месяце контракт с российским нефтяным гигантом ПАО "Роснефть". Другой контракт с ПАО "Татнефть" остается в силе.

В то время как на российские трубопроводы не распространяется вступивший в силу 5 декабря запрет на импорт Европейского Союза, Польша и Германия пообещали прекратить закупку у России до конца 2022 года в знак осуждения российского вторжения в Украину.

Польские официальные лица отмечают, что стране могут понадобиться санкции ЕС, чтобы остановить импорт по трубопроводу.

Отдельно Orlen сообщил Bloomberg, что 90% нефти, которую она перерабатывает на своих нефтеперерабатывающих заводах, теперь будут поступать не из России, а от других поставщиков.