Польша в феврале хочет более чем вдвое сократить импорт нефти из РФ, - Bloomberg
Поставки российской нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба" в этом месяце сократятся более чем вдвое, поскольку Варшава страна сворачивает отношения с Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Поток планируется на уровне около 220 000 тонн в феврале - около 58 000 баррелей в день. В январе этот поток достигал 500 000 тонн. Падение связано с тем, что польский государственный нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen SA решил не продлевать прошедший в прошлом месяце контракт с российским нефтяным гигантом ПАО "Роснефть". Другой контракт с ПАО "Татнефть" остается в силе.
В то время как на российские трубопроводы не распространяется вступивший в силу 5 декабря запрет на импорт Европейского Союза, Польша и Германия пообещали прекратить закупку у России до конца 2022 года в знак осуждения российского вторжения в Украину.
Польские официальные лица отмечают, что стране могут понадобиться санкции ЕС, чтобы остановить импорт по трубопроводу.
Отдельно Orlen сообщил Bloomberg, что 90% нефти, которую она перерабатывает на своих нефтеперерабатывающих заводах, теперь будут поступать не из России, а от других поставщиков.
Напомним, что в воскресенье, 5 февраля, через два месяца после того, как Европейский Союз запретил поставку большей части сырой нефти из России, блок распространит эмбарго на российские поставки дизельного топлива и бензина. В результате Москва потеряет более половины рынков сбыта своей нефти и нефтепродуктов, которые у нее были в 2021 году в выражении.
Способность России экспортировать нефть вызывает множество вопросов из-за западных санкций, но и в долгосрочной перспективе из-за ее проблем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.