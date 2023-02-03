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Польща у лютому хоче більш ніж удвічі скоротити імпорт нафти з РФ, - Bloomberg

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Польща, П'ятниця 03 лютого 2023 18:09
Польща у лютому хоче більш ніж удвічі скоротити імпорт нафти з РФ, - Bloomberg Фото: Польща у лютому хоче більш ніж удвічі скоротити імпорт нафти з РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Постачання російської нафти до Польщі нафтопроводом "Дружба" цього місяця скоротяться більш ніж удвічі, оскільки Варшава країна згортає відносини з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Потік планується на рівні близько 220 000 тонн у лютому – приблизно 58 000 барелів на день. У січні цей потік сягав 500 000 тонн. Падіння пов'язане з тим, що польський державний нафтопереробний завод PKN Orlen SA вирішив не продовжувати контракт із російським нафтовим гігантом ПАТ "Роснефть", який минув минулого місяця. Інший контракт із ПАТ "Татнафта" залишається чинним.

У той час як на російські трубопроводи не поширюється заборона на імпорт Європейського Союзу, яка набула чинності 5 грудня, Польща та Німеччина пообіцяли припинити закупівлю у Росії до кінця 2022 року на знак засудження російського вторгнення в Україну.

Польські офіційні особи зазначають, що країні можуть знадобитися санкції ЄС, щоб зупинити імпорт трубопроводом.

Окремо Orlen повідомив Bloomberg, що 90% нафти, яку вона переробляє на своїх нафтопереробних заводах, тепер надходитиме не з Росії, а від інших постачальників.

Нагадаємо, що у неділю, 5 лютого, через два місяці після того, як Європейський Союз заборонив постачання більшої частини сирої нафти з Росії, блок поширить ембарго на російські постачання дизельного пального та бензину. У результаті Москва втратить більше половини ринків збуту своєї нафти та нафтопродуктів, які у неї були у 2021 році у натуральному вираженні.

Здатність Росії експортувати нафту викликає багато питань через західні санкції, але й у довгостроковій перспективі через її проблеми.

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