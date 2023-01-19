Нефтяная промышленность России столкнется с огромными проблемами, - глава МЭА

Способность России экспортировать нефть вызывает много вопросов из-за западных санкций, но также и в долгосрочной перспективе из-за ее собственных проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля агентству Reuters .

Как отметил Бироль, все международные фирмы, которые помогли российским нефтяным месторождениям стать продуктивными, ушли из страны.

"В более отдаленной перспективе я считаю, что российская нефтяная промышленность столкнется с огромными проблемами", - сказал он.

МЭА сильно переоценило влияние западных санкций на объемы экспорта российской нефти в начале вторжения на Украину, заявив, что рынки нефти могут потерять до 3 млн баррелей в день.

Бироль сказал, что экспорт российской нефти оказался более "устойчивым", чем прогнозировалось в начале прошлого года, но он оказался правильным с точки зрения "направления движения".

"Экспорт нефти из России сейчас сокращается, как мы и прогнозировали, и будет продолжать снижаться в первом квартале этого года и далее", - сказал он, добавив, что российская нефть и нефтепродукты будут продолжать покупаться в Азии, в частности, в Индии и Китае.

Что касается предельных цен на российскую продукцию, которые могут вступить в силу в следующем месяце, Бироль сказал, что его беспокоят поставки дизельного топлива.

"Это выглядит немного сложнее, и я надеюсь, что это не приведет к проблемам и тесноте на товарных рынках, особенно для дизельного топлива", - казал он.