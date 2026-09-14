Польша чуть не сбила украинский истребитель МиГ-29 возле границы

Польские военные во время российской атаки на Украину 30 июля чуть не сбили украинский истребитель МиГ-29, работавший вблизи границы.

Об этом заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши Иренеуш Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

По словам Новака, в ту ночь в воздухе дежурила пара польских истребителей F-16. В момент, когда российская ракета залетела в воздушное пространство, один из самолетов находился на дозаправке, а другой выполнял задачи вблизи границы.

Около 04:00 ни пилот F-16, ни командование на земле не смогли идентифицировать неизвестный объект, двигавшийся у польской границы. Его также отслеживали польские наземные комплексы противовоздушной обороны.

Оказалось, что это был украинский истребитель МиГ-29. Польский командующий подчеркнул, что если бы украинский пилот потерял бдительность и случайно нарушил воздушное пространство соседнего государства, мог бы произойти "дружеский огонь".

Смена правил координации авиации

После этого случая Оперативное командование Польши направило официальное письмо руководству Генерального штаба и Воздушных сил ВСУ. В нем содержалась просьба заблаговременно информировать обо всех перемещениях украинской авиации вблизи границ.

Ранее украинская система управления и контроля ПВО "Вираж" передавала польской стороне данные только о российских ракетах и беспилотниках.

После инцидента 30 июля Украина начала предоставлять информацию и о собственных военных самолетах, действующих в приграничной зоне.