Польша чуть не сбила украинский истребитель МиГ-29 возле границы
Польские военные во время российской атаки на Украину 30 июля чуть не сбили украинский истребитель МиГ-29, работавший вблизи границы.
Об этом заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши Иренеуш Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
По словам Новака, в ту ночь в воздухе дежурила пара польских истребителей F-16. В момент, когда российская ракета залетела в воздушное пространство, один из самолетов находился на дозаправке, а другой выполнял задачи вблизи границы.
Около 04:00 ни пилот F-16, ни командование на земле не смогли идентифицировать неизвестный объект, двигавшийся у польской границы. Его также отслеживали польские наземные комплексы противовоздушной обороны.
Оказалось, что это был украинский истребитель МиГ-29. Польский командующий подчеркнул, что если бы украинский пилот потерял бдительность и случайно нарушил воздушное пространство соседнего государства, мог бы произойти "дружеский огонь".
Смена правил координации авиации
После этого случая Оперативное командование Польши направило официальное письмо руководству Генерального штаба и Воздушных сил ВСУ. В нем содержалась просьба заблаговременно информировать обо всех перемещениях украинской авиации вблизи границ.
Ранее украинская система управления и контроля ПВО "Вираж" передавала польской стороне данные только о российских ракетах и беспилотниках.
После инцидента 30 июля Украина начала предоставлять информацию и о собственных военных самолетах, действующих в приграничной зоне.
Напомним, глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что европейская авиация НАТО способна уничтожить половину российских НПЗ без помощи США в случае агрессии России.
Кроме того, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что удары РФ вблизи границ Украины являются испытанием для НАТО. Он добавил, что, по данным ЦРУ, Кремль рассматривает сценарии гибридных атак против стран ЕС.