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Польща ледь не збила український винищувач МіГ-29 біля кордону

16:11 14.09.2026 Пн
2 хв
Чому союзники ледь не відкрили вогонь по літаку ЗСУ?
aimg Валерій Ульяненко
Польща ледь не збила український винищувач МіГ-29 біля кордону Фото: український винищувач МіГ-29 (armyinform)
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Польські військові під час російської атаки на Україну 30 липня ледь не збили український винищувач МіГ-29, який працював поблизу кордону.

Про це заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

За словами Новака, тієї ночі у повітрі чергувала пара польських винищувачів F-16. У момент, коли російська ракета залетіла у повітряний простір, один із літаків перебував на дозаправці, а інший виконував завдання поблизу кордону.

Близько 04:00 ані пілот F-16, ані командування на землі не змогли ідентифікувати невідомий об'єкт, який рухався біля польського кордону. Його також відстежували польські наземні комплекси протиповітряної оборони.

Виявилося, що це був український винищувач МіГ-29. Польський командувач підкреслив, що якби український пілот втратив пильність і випадково порушив повітряний простір сусідньої держави, міг би статися "дружній вогонь".

Зміна правил координації авіації

Після цього випадку Оперативне командування Польщі направило офіційний лист керівництву Генерального штабу та Повітряних сил ЗСУ. У ньому містилося прохання завчасно інформувати про всі переміщення української авіації поблизу кордонів.

Раніше українська система управління і контролю ППО "Віраж" передавала польській стороні дані лише про російські ракети та безпілотники.

Після інциденту 30 липня Україна почала надавати інформацію і про власні військові літаки, які діють у прикордонній зоні.

Нагадаємо, глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що європейська авіація НАТО здатна знищити половину російських НПЗ без допомоги США у разі агресії Росії.

Крім того, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що удари РФ поблизу кордонів України є випробуванням для НАТО. Він додав, що, за даними ЦРУ, Кремль розглядає сценарії гібридних атак проти країн ЄС.

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