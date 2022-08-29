Шольц закликав створити загальноєвропейську систему ПРО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони. Вона покриє Німеччину і сусідні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Німеччина з самого початку буде проектувати цю майбутню протиповітряну оборону таким чином, щоб при бажанні могли бути задіяні наші європейські сусіди", - сказав Шольц у своїй промові в Карловому університеті в Празі. За його словами, система забезпечуватиме захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни.