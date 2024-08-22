Польша хочет расширить контакты с Индией в оборонной промышленности, вытеснив Москву
Польша хочет углубить сотрудничество с Индией в оборонной промышленности и принять участие в модернизации военной техники.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посещает Варшаву по пути в Киев, где, по его словам, он "поделится взглядами" на мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией.
Варшава стремится извлечь выгоду из стремления Нью-Дели модернизировать свои вооруженные силы и диверсифицировать поставки, отойдя от российских поставщиков.
"Неслучайно мы говорили об интенсификации в плане оборонной промышленности", - заявил Туск на пресс-конференции вместе с Моди в Варшаве. - Мы готовы как Польша принять участие в модернизации военной техники".
Польша была одним из самых верных сторонников Украины после вторжения России в 2022 году, в то время как Индия сохраняла нейтралитет.
Тем не менее, по словам официальных лиц, сотрудничество в сфере оборонной промышленности было одним из главных пунктов повестки дня первого визита премьер-министра Индии в Варшаву за 45 лет.
Нью-Дели исторически в значительной степени зависел от Москвы в вопросах оборонных поставок, но в последние годы стремился к диверсификации, и этот процесс усилился после вторжения России на Украину в 2022 году.
Польский чиновник, отказавшийся назвать свое имя, сообщил агентству Reuters, что у Индии есть много советской техники, такой как танки Т-72, которую Польша смогла отремонтировать или переоборудовать, что создало возможность для сотрудничества. Недавно Индия вновь открыла оборонное крыло в своем посольстве в Варшаве.
Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, которая приносит доходы для военной машины Кремля.
Моди приезжал в Москву к Путину 8-9 июля. Этот визит вызвал критику со стороны США и президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он совпал с российским ударом по детской больнице Охматдет в Киеве.
В начале 2024 года Индия перешла для украинцев в категорию враждебных стран, став в один ряд с такими странами, как КНДР, Китай и Иран.