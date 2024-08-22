Польща хоче розширити контакти з Індією в оборонній промисловості, витіснивши Москву

Польща хоче поглибити співпрацю з Індією в оборонній промисловості та взяти участь у модернізації військової техніки.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідує Варшаву шляхом до Києва, де, за його словами, він "поділиться поглядами" на мирне врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Варшава прагне отримати вигоду із прагнення Нью-Делі модернізувати свої збройні сили та диверсифікувати постачання, відійшовши від російських постачальників.

"Невипадково ми говорили про інтенсифікацію у плані оборонної промисловості", - заявив Туск на прес-конференції разом із Моді у Варшаві. – Ми готові як Польща взяти участь у модернізації військової техніки”.

Польща була одним із найвірніших прихильників України після вторгнення Росії у 2022 році, тоді як Індія зберігала нейтралітет.

Проте, за словами офіційних осіб, співпраця у сфері оборонної промисловості була одним із головних пунктів порядку денного першого візиту прем'єр-міністра Індії до Варшави за 45 років.

Нью-Делі історично значною мірою залежав від Москви у питаннях оборонних поставок, але останніми роками прагнув диверсифікації, і цей процес посилився після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Польський чиновник, який відмовився назвати своє ім'я, повідомив агентству Reuters, що Індія має багато радянської техніки, таку як танки Т-72, яку Польща змогла відремонтувати або переобладнати, що створило можливість для співпраці. Нещодавно Індія знову відкрила оборонне крило у своєму посольстві у Варшаві.