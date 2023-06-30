Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, - Моравецкий

По его словам, Польша заинтересована в участии в программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия.

"Окончательное решение будет зависеть от наших американских, натовских партнеров. Мы заявляем о нашей воле действовать быстро в этом вопросе", - отметил Моравецкий.

Премьер Польши подчеркнул, что "мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает разного рода угрозы".

Программа ядерного обмена НАТО

Ядерный обмен (Nuclear Sharing) - это программа ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам Альянса, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 г. в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва должна передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Позже Путин заявил, что уже доставил первые ядерные заряды в Беларусь. При этом у Украины нет доказательств размещения оружия.

Недавно президент США Джо Байден сказал, что угроза использования диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы.