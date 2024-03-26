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Польша хочет подписать с Украиной протокол разногласий

Польша, Вторник 26 марта 2024 22:05
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Польша хочет подписать с Украиной протокол разногласий Фото: заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна (twitter.com/AndrzejSzejna)
Автор: Татьяна Степанова

Во время встречи правительств Польши и Украины в четверг, 28 марта, в Варшаве страны должны подписать протокол разногласий.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По его словам, во время встречи в Варшаве будут доминировать военные и экономические вопросы, однако страны должны записать некоторые разногласия, отличающие два правительства.

"Доминировать вопросы вооружений, экономические вопросы, в частности сельского хозяйства и решение тех вопросов, которые все еще остаются актуальными", - сказал Шейна.

Как рассказал заместитель главы МИД Польши, на встрече также будут обсуждать вступление Украины в Европейский союз.

"Вопрос, который, по моему мнению, уже должен быть обсужден - это вопрос вступления. Потому что Украина уже находится на продвинутом этапе переговоров, и мы готовы помочь Украине в этом", - подчеркнул он.

Шейна отметил, что ошибкой предыдущего правительства была позиция, что между Польшей и Украиной нет споров. Тоту важным элементом встречи в Варшаве должно быть подписание протокола разногласий.

"Нужно будет честно сказать, где мы можем помочь, а где нужно составить протоколы разногласий. Наибольшей ошибкой правительства "Права и справедливости" было то, что он обманывал поляков и, наверное, самих себя, что не было проблем, например, с сельскохозяйственной продукцией ", - сказал польский чиновник.

По его мнению, отношения с Украиной должны основываться на конкретных действиях, ведь важно, чтобы "произошла оттепель польско-украинских отношений, искренний разговор и переговоры".

Шейна также добавил, что во время встречи также нужно решить "определенные исторические вопросы" между Польшей и Украиной.

"Они не являются важнейшими сегодня, но они также позволяют нам разрядить атмосферу по многим вопросам", - отметил он.

Детали встречи в Варшаве пока неизвестны, многие вопросы содержатся в тайне из соображений безопасности.

Протесты польских фермеров и блокада границы

Напомним, в Польше уже несколько месяцев продолжаются протесты фермеры. В частности, они выступают против импорта ряда товаров из Украины, поскольку это оказывает сильное влияние на цены на внутреннем рынке.

Протестующие начали блокировать контрольные пункты пропуска на границе с Украиной для грузовиков. Это повлияло на украинский экспорт. Также были инциденты с высыпанным украинским зерном.

Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.

По данным ГПСУ, польские фермеры не выпускают из Украины грузовики на двух пунктах пропуска. Речь идет о КПП "Ягодин" и "Рава-Русская".

Более подробно о конфликте Украины с Польшей - в материале РБК-Украина.

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