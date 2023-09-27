Польша хочет передать контроль над экспортом украинского зерна двум странам ЕС

Соответствующее предложение министр предложил во время переговоров между Польшей и Украиной.

Он также предложил заключить соглашение, которое гарантирует непоставки украинского зерна на польский рынок до конца года. Контроль над транспортировкой зерна в немецкие и литовские порты переходит, соответственно, к Германии и Литве.

Телус также заявил, что украинская сторона хорошо встретила эти предложения.

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.