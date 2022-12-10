Вице-президента Европарламента задержали по делу о коррупции, - AFP

Вице-президент Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе в пятницу в связи с продолжающимся расследованием дела о коррупции в отношении правительства Катара.

Об том сообщает РБК-Украина , ссылаясь на AFP .

Кроме того, по этому делу задержаны еще четыре человека, в том числе партнер депутата Европарламента.

По данным агентства, полиция задержала Кайли для допроса.

Кайли является депутатом Европарламента от Прогрессивного альянса социалистов и демократов. В связи с продолжающимся расследованием она исключена из греческой социалистической партии PASOK, к которой она принадлежала.

Ранее в пятницу прокуратура Бельгии заявила о начале расследования возможной коррупции, связанной с неназванным государством Персидского залива, в котором подозреваются помощники и чиновники Европарламента. По данным СМИ, речь идет о Катаре, где в настоящее время проходит Чемпионат мира по футболу.

Прокуратура заявила, что на данный момент следствие вернуло около 600 тысяч евро наличными.

Согласно бельгийскому еженедельнику Knack, Катар якобы подкупал чиновников, "занимающих важное политическое и/или стратегическое положение" в Европейском парламенте, отправляя им "значительные суммы денег" и "важные подарки".

В Knack пишут, что следователи проверяют, пытался ли Катар повлиять на позицию Европарламента способом, "выходящим за рамки классического лоббирования".