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Марокко пыталось повлиять на евродепутатов с целью изменить ход расследования по шпионскому ПО

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В мире, Воскресенье 25 декабря 2022 16:14
Марокко пыталось повлиять на евродепутатов с целью изменить ход расследования по шпионскому ПО Фото: в этом году Европарламент шокирует рядом коррупционных скандалов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Марокко пыталось повлиять через подкуп евродепутатов на ход расследования комиссией Европарламента относительно использования шпионского программного обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание La Repubblica.

Как пишет издание, ссылаясь на документы и источники в итальянских спецслужбах, к такому мнению пришла прокуратура Бельгии, которая считает, что Марокко пыталось подкупить евродепутатов с целью вмешательства в расследование в отношении использования шпионского программного обеспечения Pegasus.

По мнению бельгийских прокуроров, Марокко пыталось влиять на ход расследования этого дела в Европарламенте, который в марте этого года принял решение о создании соответствующей комиссии. Такое решение было принято после ряда публикаций журналистов-расследователей о том, что некоторые страны использовали упомянутое программное обеспечение для слежения за политиками и лидерами других государств, общественными активистами и журналистами. Например, спецслужбы Марокко, среди прочего, обвинялись в слежке за телефонными разговорами президента Франции Эммануэля Макрона.

В документах спецслужб, по данным издания, утверждается, что в ЕП лоббировали включение в комиссию депутатов Андреа Коццолино и Мари Арены и тогда еще вице-президента Евы Кайли, которую впоследствии обвинили в коррупционных действиях в пользу Катара. Было установлено, что упомянутые члены Европарламента сотрудничают с Генеральным директоратом исследований и документации Марокко - спецслужбой страны, а представители этого ведомства даже встречались с ними лично.

Издание напомнило, что скандал с применением шпионского программного обеспечения в Евросоюзе разразился в 2021 году. Среди его жертв оказались лидеры политической оппозиции Польши, Испании, Венгрии и Греции и десятки активистов и журналистов.

Недавно РБК-Украина сообщало, что вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека были обвинены и взяты под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.

Ранее мы писали, что вице-президент Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе в пятницу в связи с расследованием дела о коррупции в отношении правительства Катара.

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