Польша хочет компенсаций от России за остановку импорта нефти

Польская госкомпания PKN Orlen планирует требовать компенсации у российской "Татнефти" после того, как импорт нефти из РФ по трубопроводу "Дружба" был остановлен в конце февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора PKN Orlen Даниэля Обайтека в эфире радио ZET .

"Россияне прекратили перекачивать нефть в Польшу... поэтому теперь мы будем подавать иски в суд и требовать возмещения убытков", - заявил Обайтек.

Он также добавил, что его компания не хотела разрывать контракт с "Татнефтью", который действует до 2024 года, поскольку в таком случае PKN Orlen заплатила бы огромный штраф. По словам Обайтека, эти деньги "могли попасть в руки российского диктатора Владимира Путина".

Гендиректор компании также отказался называть конкретную сумму, которую хотят потребовать в качестве компенсаций.