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Польша хочет компенсаций от России за остановку импорта нефти

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Варшава, Понедельник 06 марта 2023 15:36
Польша хочет компенсаций от России за остановку импорта нефти Фото: Польша хочет компенсаций от России за остановку импорта нефти (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польская госкомпания PKN Orlen планирует требовать компенсации у российской "Татнефти" после того, как импорт нефти из РФ по трубопроводу "Дружба" был остановлен в конце февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора PKN Orlen Даниэля Обайтека в эфире радио ZET.

"Россияне прекратили перекачивать нефть в Польшу... поэтому теперь мы будем подавать иски в суд и требовать возмещения убытков", - заявил Обайтек.

Он также добавил, что его компания не хотела разрывать контракт с "Татнефтью", который действует до 2024 года, поскольку в таком случае PKN Orlen заплатила бы огромный штраф. По словам Обайтека, эти деньги "могли попасть в руки российского диктатора Владимира Путина".

Гендиректор компании также отказался называть конкретную сумму, которую хотят потребовать в качестве компенсаций.

Напомним, 25 февраля Обайтек заявлял, что Россия остановила поставки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", которая ведет в Польшу.

После этого польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, что импорт российской нефти в страну сократился почти до нуля.

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