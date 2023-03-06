Польша хочет компенсаций от России за остановку импорта нефти
Польская госкомпания PKN Orlen планирует требовать компенсации у российской "Татнефти" после того, как импорт нефти из РФ по трубопроводу "Дружба" был остановлен в конце февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора PKN Orlen Даниэля Обайтека в эфире радио ZET.
"Россияне прекратили перекачивать нефть в Польшу... поэтому теперь мы будем подавать иски в суд и требовать возмещения убытков", - заявил Обайтек.
Он также добавил, что его компания не хотела разрывать контракт с "Татнефтью", который действует до 2024 года, поскольку в таком случае PKN Orlen заплатила бы огромный штраф. По словам Обайтека, эти деньги "могли попасть в руки российского диктатора Владимира Путина".
Гендиректор компании также отказался называть конкретную сумму, которую хотят потребовать в качестве компенсаций.
Напомним, 25 февраля Обайтек заявлял, что Россия остановила поставки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", которая ведет в Польшу.
После этого польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, что импорт российской нефти в страну сократился почти до нуля.
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