Польща хоче компенсації від Росії за зупинку імпорту нафти

Польська держкомпанія PKN Orlen планує вимагати компенсації у російської "Татнефти" після того, як імпорт нафти з РФ трубопроводом "Дружба" було зупинено наприкінці лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора PKN Orlen Даніеля Обайтека в ефірі радіо ZET .

"Росіяни припинили перекачувати нафту до Польщі... тому тепер ми подаватимемо позови до суду і вимагатимемо відшкодування збитків", - заявив Обайтек.

Він також додав, що його компанія не хотіла розривати контракт із "Татнафтою", який діє до 2024 року, оскільки в такому разі PKN Orlen заплатила б величезний штраф. За словами Обайтека, ці гроші "могли потрапити до рук російського диктатора Володимира Путіна".

Гендиректор компанії також відмовився називати конкретну суму, яку хочуть вимагати у якості компенсацій.