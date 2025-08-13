Польша готовится к крупнейшему военному параду в истории: почему он именно 15 августа

День польского войска: происхождение праздника

День Вооруженных сил Республики Польша отмечается ежегодно 15 августа.

Этот день был праздником еще во времена так называемой Второй Речи Посполитой (окончательные границы которой, признанные Лигой Наций, сложились в 1923 году), однако позже - в коммунистическую эпоху - он был запрещен.

Официально Święto Wojska Polskiego в Польше ввели в июле 1992 года.

День 15 августа выбран для праздника не случайно, ведь это - память о победной Варшавской битве 1920 года.

Она длилась в течение 13-25 августа 1920 года и стала переломной для советско-польской войны 1919-1921 годов.

Варшавская битва 1920 года вошла в историю также под названием "Чудо над Вислой".

Между тем в исторической литературе эту битву называют "восемнадцатой решающей битвой за судьбу мира", "войной миров" и даже "гарантией мира в Европе".

Стоит отметить, что в Варшавской битве участвовали:

Польская Республика;

Украинская Народная Республика;

российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

При этом украинские военные соединения УНР были союзниками польских войск - украинцы и поляки сражались тогда вместе против общего врага.

Именно эта битва сдержала поход Красной армии, направленный на Запад по линии Вислы, и имела решающее влияние на будущий политический строй в той части Европы между Первой и Второй мировыми войнами.

Современные традиции Дня польского войска

Согласно польскому законодательству, день 15 августа - государственный выходной, поэтому на этой неделе жители и гости страны будут иметь три дня отдыха вместо двух.

Накануне праздника, вечером 14 августа, существует традиция приобщаться к так называемому "Пламени братства" (Płomień Braterstwa) - общественной инициативе, в рамках которой украинцы и поляки совместно зажигают огни памяти на могилах воинов с целью чествования их памяти, совместной борьбы и укрепления украинско-польского братства.

В рамках самого празднования Дня польского войска 15 августа по всей стране традиционно проходят торжества и познавательные мероприятия (чествование памяти польских защитников, военные парады, выставки военной техники, пикники и т.д.).

В этом году - в 105-ю годовщину Варшавской битвы - праздник состоится под лозунгом "Спасибо за Вашу службу".

Согласно информации Министерства национальной обороны Польши, грандиозный военный парад в Варшаве (на скоростной автомагистрали Вислострада) впервые в истории дополнится военно-морским парадом на полуострове Хель.

Участие в этих мероприятиях - на демонстрацию мощи польской армии - примут более 4000 солдат, 300 единиц самой современной военной техники, 50 самолетов и 20 кораблей.

К ним присоединятся также солдаты союзных войск из США, Великобритании и Румынии.

Между тем в Музее польского войска (Muzeum Wojska Polskiego) в течение дня можно будет увидеть современное военное оборудование, встретиться с солдатами, поговорить об их службе, послушать концерт и попробовать традиционный военный гороховый суп.

Даже испытать себя на стрелковом симуляторе или саперной полосе препятствий.

С каким другим праздником совпадает День польского войска

День польского войска совпадает с Успением Пресвятой Девы Марии в Католической Церкви.

День 15 августа называют также Внебовзятием (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) или же праздником Травяной Божьей Матери (Święto Matki Boskiej Zielnej).

Согласно преданию, апостолы вместо тела Девы Марии нашли цветы, поэтому на этот праздник принято освящать травы, цветы и зерна.

Кроме того, верующие традиционно совершают паломничества на Ясну Гору - к чудотворной иконе Ченстоховской Божьей Матери, находящейся в монастыре ордена паулинов, основанном в 1382 году на холме неподалеку тогдашнего села Ченстохова на реке Варта (ныне - Силезское воеводство).

В рамках праздничных месс в этот день католики молятся также и за души воинов, погибших в битве под Варшавой.