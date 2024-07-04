Словакия увеличит поставки электроэнергии в Украину, - президент

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Польшу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda .

Пеллегрини отметил, что Словакия действительно много помогает Украине. По его словам, об этом свидетельствует увеличение производства боеприпасов и орудийных стволов на словацких оборонных заводах, а также экспорт электроэнергии в Украину, мощности которой уничтожаются ударами РФ.

"Он начала военного конфликта Словакия поставила в Украину более 40 тысяч кВтч электроэнергии, что привело к стабилизации энергосистемы Украины. Мы готовимся на осенне-зимний сезон, который, вероятно, будет критическим для Украины", - сказал словацкий президент.

Он также отметил, что Словакия не признает аннексию Крыма Россией и насильственное изменение границ со стороны России на востоке и юге Украины.