Молдова заявила о готовности обеспечить поставки электроэнергии в Украину

Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии по итогам встречи в Кишиневе 5 июля.

"Республика Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию", разместив на ее территории генерационные установки, используя природный газ, поставляемый Украиной для этого обмена", - говорится в заявлении.

Отмечается, что для этого стороны будут искать решения, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной.