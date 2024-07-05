Молдова заявила о готовности обеспечить поставки электроэнергии в Украину
Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии по итогам встречи в Кишиневе 5 июля.
"Республика Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию", разместив на ее территории генерационные установки, используя природный газ, поставляемый Украиной для этого обмена", - говорится в заявлении.
Отмечается, что для этого стороны будут искать решения, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной.
Напомним, вчера, 3 июля, мы сообщали, что Словакия готовится увеличить поставки электроэнергии в Украину в осенне-зимний период.
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