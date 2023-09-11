Польша готова продлить запрет на импорт украинского зерна

Он отметил, что

По словам Буды,

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Европейский союз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Тем не менее, в начале сентября Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года. В то же время, Украина рассчитывает, что все ограничения Еврокомиссии на украинский аграрный экспорт будут отменены.

Добавим, что большинство европейских стран против продления эмбарго на импорт зерна из Украины.

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