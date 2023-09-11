Польща готова продовжити заборону на імпорт українського зерна

Польща готує проєкт рішення щодо продовження заборони на імпорт українського продовольства після 15 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемара Буду в ефірі "Польського радіо".
Він зазначив, що
За словами Буди, я
У травні Європейський союз дозволив п'яти країнам, що межують з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони має закінчитися 15 вересня.
Проте на початку вересня Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року. Водночас Україна розраховує, що всі обмеження Єврокомісії на український аграрний експорт буде скасовано.
Додамо, що більшість європейських країн проти продовження ембарго на імпорт зерна з України.
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