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Польща готова продовжити заборону на імпорт українського зерна

Фото: міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда (twitter.com/MRiTGOVPL)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща готує проєкт рішення щодо продовження заборони на імпорт українського продовольства після 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемара Буду в ефірі "Польського радіо".

Він зазначив, що 

За словами Буди, я

Заборона на імпорт українського зерна

У травні Європейський союз дозволив п'яти країнам, що межують з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони має закінчитися 15 вересня.

Проте на початку вересня Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року. Водночас Україна розраховує, що всі обмеження Єврокомісії на український аграрний експорт буде скасовано.

Додамо, що більшість європейських країн проти продовження ембарго на імпорт зерна з України.

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