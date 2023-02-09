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Польша готова поставить Украине истребители, но не первой, - премьер

Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

НАТО должно действовать сообща в отношении поставок самолетов для Украины. Польша готова передать истребители, но не будет первоткрывателем в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого в четверг в Брюсселе накануне саммита ЕС, передает The Telegraph.

"Наша позиция ясна, мы можем действовать только в рамках всего формирования НАТО", - сказал он.

По словам главы правительства, Польша не будет первой страной, которая поставит Украине истребители.

"Мы не будем первыми, кто передаст истребители, но ответим положительно, при условии, что те, у кого больше всего этих самолетов, смогут передать их Украине", - добавил он.

Моравецкий заявил, что у Польши недостаточно истребителей, чтобы первой поставить их Украине, и что она не может предпринимать шаги, которые ослабили бы собственную безопасность.

Как сообщалось, глава Европейского парламента Роберта Метцола выступила за передачу Украине авиации и дальнобойных ракет.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно одобрить НАТО.

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