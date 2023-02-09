Польща готова поставити Україні винищувачі, але не першою, - прем'єр

"Наша позиція зрозуміла, ми можемо діяти лише в рамках всього формування НАТО", - сказав він.

За словами глави уряду, Польща не буде першою країною, яка поставить Україні винищувачі.

"Ми не будемо першими, хто передасть винищувачі, але відповімо позитивно, за умови, що ті, хто має найбільше цих літаків, зможуть передати їх Україні", - додав він.

Моравецький заявив, що у Польщі недостатньо винищувачів, щоб першою поставити їх Україні, і що вона не може робити кроків, які б послабили власну безпеку.

Як повідомлялося, голова Європейського парламенту Роберта Метцола виступила за передачу Україні авіації та далекобійних ракет.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передачу Україні винищувачів F-16 має схвалити НАТО.