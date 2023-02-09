Глава Европарламента выступила за передачу Украине самолетов и дальнобойных ракет

Глава Европейского парламента Роберта Метцола выступила за передачу Украине авиации и дальнобойных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Метцолы в Европарламенте.

"Мы знаем, какую жертву понес ваш народ ради Европы, и мы должны почтить это не только словами, но и действиями", - сказала она.

Глава Европейского парламента добавила, что европейская помощь Украине должна включать "реактивные самолеты, которые вам нужны, чтобы защитить свободу, которую многие воспринимают как должное".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступает в Европейском парламенте. Детали обращения президента к европейским парламентам - в материале РБК-Украина.

Владимир Зеленский сегодня также посетит саммит ЕС, где проведет ряд встреч. Европейское турне президента Украины стало второй поездкой Зеленского за границу с начала полномасштабной войны.

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