Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии в случае выполнения Словакией угроз

По ее словам, Польша сможет увеличить продажи электроэнергии в Украину, но только если Украина об этом попросит.

"Наш оператор готов, дело лишь в том, захочет ли Украина, или придется им воспользоваться. Поведение Фицо направлено против Европы", - сказала она.

Угрозы Фицо

Стоит напомнить, что с 1 января этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекратит поставки электроэнергии Украине. Ведь он неоднократно жаловался на решение Украины остановить транзит российского газа.

Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на шантаж Фицо. Он также прибегнул к новым угрозам Украине. Премьер Словакии заявил, что страна может сократить помощь украинским беженцам.