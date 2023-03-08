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Польша готова передать Украине все свои истребители МиГ-29, - Дуда

Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды, которое приводит CNN.

"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать Украине", - говорится в заявлении.

Президент отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

"Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно", - добавил он.

МиГ-29

Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Польша имеет минимум 22 истребителя МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.

Ранее Дуда уже говорил, что Польша готова передать Украине истребители Миг-29 и присоединиться к странам, которые передадут истребители F-16.

Также Словакия готова передать Украине 10 из 11 истребителей МиГ-29 советского производства, еще один зарезервированный для словацкого авиационного музея, который находится на этапе формирования экспозиции.

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