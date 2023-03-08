Польша готова передать Украине все свои истребители МиГ-29, - Дуда

"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать Украине", - говорится в заявлении.

Президент отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

"Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно", - добавил он.

МиГ-29

Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Польша имеет минимум 22 истребителя МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.