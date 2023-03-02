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Словакия готова передать Украине большинство своих МиГ-29: названо количество

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Братислава, Четверг 02 марта 2023 00:01
Словакия готова передать Украине большинство своих МиГ-29: названо количество Фото: министр обороны Словакии Ярослав Надь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ-29 советского производства, еще один зарезервирован для словацкого авиационного музея, который находится на этапе формирования экспозиции.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. В них нет для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь", - заявил министр обороны Словакии.

Если Словакия передаст украинским военным истребители, она станет первым членом НАТО, который поставил Украине боевые самолеты.

Словацкая армия прекратила эксплуатацию советских истребителей летом 2022 года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию. Окончательное решение о передаче самолетов ожидается в течение нескольких дней, или недель.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии готово обсудить с представителями Украины детали передачи своих истребителей МиГ-29.

Подробно о том, какую авиацию разные страны передают нашим военным, можно почитать в материале"МиГи, "сушки" и Sea King. Какую авиацию дают Украине и будут ли западные истребители".

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