Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, - Дуда

"Літаки МіГ-29, що залишаються в Польщі, які знаходяться в робочому стані та стоять на озброєнні наших повітряних сил, ми готові передати Україні", - йдеться у заяві.

Президент зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що Україна має нині пілотів, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив впевненість, що у майбутньому Україні необхідно буде поставити F-16.

"Я вважаю, що Збройні сили України в майбутньому будуть використовувати F-16. Тому навчання льотчиків зараз таке важливе", - додав він.

МіГ-29

Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років минулого сторіччя. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Наразі Польща має мінімум 22 винищувачі МіГ-29 у складі своїх Повітряних сил.