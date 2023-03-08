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Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди, яку приводить CNN.

"Літаки МіГ-29, що залишаються в Польщі, які знаходяться в робочому стані та стоять на озброєнні наших повітряних сил, ми готові передати Україні", - йдеться у заяві.

Президент зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що Україна має нині пілотів, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив впевненість, що у майбутньому Україні необхідно буде поставити F-16.

"Я вважаю, що Збройні сили України в майбутньому будуть використовувати F-16. Тому навчання льотчиків зараз таке важливе", - додав він.

МіГ-29

Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років минулого сторіччя. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Наразі Польща має мінімум 22 винищувачі МіГ-29 у складі своїх Повітряних сил.

Раніше Дуда вже говорив, що Польща готова передати Україні винищувачі Міг-29, а також приєднатись до країн, котрі передадуть винищувачі F-16.

Також Словаччина готова передати Україні 10 із 11 своїх винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, ще один зарезервований для словацького авіаційного музею, який знаходиться на етапі формування експозиції.

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