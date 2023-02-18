Польша готова передать Украине истребители Миг-29 только в рамках коалиции, - премьер

Сегодня, 18 февраля, находясь на Мюнхенской конференции, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что они могут передать Украине истребители Миг-29, однако только в рамках коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF .

Напомним, вчера президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша рассмотрит передачу Украине Миг-29 и готова присоединиться к коалиции F-16.

Кроме того, еще 30 января Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

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